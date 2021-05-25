"Голова забинтована от макушки до носа" Тело умершего в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка отдали родным

Ольга Быковская рассказала « Белсату », что у Витольда Ашурка «забинтована голова от макушки до носа, виден только рот». Быковская ездила забирать тело вместе с братом умершего. Подруга семьирассказала «», что у«забинтована голова от макушки до носа, виден только рот». Быковская ездила забирать тело вместе с братом умершего.





Родственники решили не делать дополнительных экспертиз, так как не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны. Напомним, жене умершего заявляли, что Витольд Ашурок умер от остановки сердца, хотя, по е словам, сердце у Витольда было здоровое.





И если он умер от остановки сердца, то почему у него забинтована голова?





Похороны планируют провести завтра, 26 мая, в Березовке, где Витольд родился. Общественное прощание будет в Доме быта (ул. Челюскинцев). Новогрудская, 8 с 9 до 13 часов, в 14.00 начнется месса в костеле Сошествия Святого Духа. После службы начнутся похороны на городском кладбище Березовки.









Кто такой Витольд Ашурок

В политике Витольд был последние 10 лет, и за это время он прошел через многое: были и задержания, и аресты, и штрафы. Он известен тем, что поймал власти на загрязнении рек Дитва и Неман (активист обращался в прокуратуру с требованием завести уголовное дело и найти виновных в загрязнении рек летом 2019 года, когда в них слили нечистоты с территории Лидского ЖКХ), боролся против строительства второго цеха стекловаты в Березовке (26 апреля 2020 года он вышел на одиночный пикет к проходному заводу «Нёман» с плакатом «Стекловата – наш Чернобыль«), был одним из инициаторов установления памятных знаков в честь повстанцев Кастуся Калиновского, проводил различные акции в Березовке, участвовал в марше на День Воли, акции памяти повстанцев Калиновского, марши нетунеядцев против декрета № 3.В 2016 году был зарегистрирован претендентом на депутатский мандат по Дятловскому округу, а в 2019 выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания по Неманскому избирательному округу № 56».





Витольд Ашурок известен также своими креативными акциями. Так, 7 ноября 2017 года активист возложил к памятнику Ленину в Березовке венок с черепами и надписью «Гарри в аду, палач». Он тогда объяснил журналистам, что сделал это, чтобы напомнить о миллионах людей, которых убили большевики.





В декабре 2019 года Витольд Ашурок устраивал одиночный пикет в Лиде против интеграции Беларуси и России. Накинув на плечи бело-красно-белый флаг, он держал в руках плакат с надписью «Беларусь не Россия».