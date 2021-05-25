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Департамент по авиации утверждает: экипаж сам решил садиться в Минске
Источник материала: Партизан
Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сделал официальное заявление по рейсу Ryanair FR4978, который сел в Минске 23 мая.
Там говорится, что 23 мая на почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от адресата
Департамент по авиации заявляет, что экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе и выдана рекомендация садиться на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск. Экипаж FR4978 несколько раз уточнял источники получения информации. На борт сообщили, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск.
Утверждается, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось.
Из опубликованного заявления следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Отметим, что об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.
Опубликованные материалы Департамент по авиации отправит в международные авиационные организации и главам авиационных администраций стран Европы и других государств.
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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сделал официальное заявление по рейсу Ryanair FR4978, который сел в Минске 23 мая.
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