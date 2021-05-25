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Департамент по авиации утверждает: экипаж сам решил садиться в Минске

25.05.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сделал официальное заявление по рейсу Ryanair FR4978, который сел в Минске 23 мая.

Там  говорится, что 23 мая на почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от адресата [email protected] об угрозе теракта над Вильнюсом. С учетом серьезности поступившей угрозы информацию передали в «Белаэронавигацию». Дальнейшие действия предприятие совершало в соответствии с требованиями Приложения 17 к Чикагской конвенции и Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, пишет TUT.BY

Департамент по авиации заявляет, что экипажу сразу же была доведена информация о поступившей угрозе и выдана рекомендация садиться на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск. Экипаж FR4978 несколько раз уточнял источники получения информации. На борт сообщили, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск.

Утверждается, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось.

Из опубликованного заявления следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Отметим, что об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.

Стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот также опубликована. Государственные информагентства называют это доказательством того, что на экипаж воздушного судна со стороны Республики Беларусь не оказывалось давление, а также не было угроз и принуждения к посадке. Однако аудиозапись разговора не опубликована.

Опубликованные материалы Департамент по авиации отправит в международные авиационные организации и главам авиационных администраций стран Европы и других государств.
 
Теги: Минск
 
 
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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сделал официальное заявление по рейсу Ryanair FR4978, который сел в Минске 23 мая.
 
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