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Погода в СНГ: майская жара ставит новые рекорды

25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опасная погода установилась в некоторых странах Содружества. Майская жара бьет температурные рекорды, передает «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане майское солнце палит беспощадно. В 11-ти регионах из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Даже на севере республики воздух раскалится до 40 градусов. А в Мангистауской области – до плюс 45. Так что из дома казахстанцам лучше не выходить без головного убора.

Алматинцы ищут прохлады в тени деревьев и у фонтанов. Некоторые не прочь в них искупаться. В южной столице сегодня плюс 30 и без осадков.

Кыргызстан

Сегодня в столице Кыргызстана облачно и жарко. Синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 34 градусов. Из-за летней погоды на несколько недель раньше поспела шелковица или, как ее еще называют, тутовник. Плоды желтые или темно-фиолетовые. Внешне похожи на ежевику. В Бишкеке эти деревья растут вдоль улиц города. Многие выращивают ягоды на дачных участках и делают варенье. Причем много сахара в него добавлять не нужно, плоды тутовника и так очень сладкие.

Беларусь

Днем воздух в Беларуси прогреется до плюс 23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Местами с грозами. Благодаря теплой погоде в стране наконец-то зацвел боярышник – с опозданием на пару недель. Многие рады его появлению: можно заготавливать сырье для лекарственных сборов. А вот аллергикам стоит закрывать окна плотными сетками и гулять только в пасмурную погоду.



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В 11-ти регионах Казахстана из-за жары объявлено штормовое предупреждение.
 
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