|
Погода в СНГ: майская жара ставит новые рекорды
25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опасная погода установилась в некоторых странах Содружества. Майская жара бьет температурные рекорды, передает «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане майское солнце палит беспощадно. В 11-ти регионах из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Даже на севере республики воздух раскалится до 40 градусов. А в Мангистауской области – до плюс 45. Так что из дома казахстанцам лучше не выходить без головного убора.
Алматинцы ищут прохлады в тени деревьев и у фонтанов. Некоторые не прочь в них искупаться. В южной столице сегодня плюс 30 и без осадков.
Сегодня в столице Кыргызстана облачно и жарко. Синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 34 градусов. Из-за летней погоды на несколько недель раньше поспела шелковица или, как ее еще называют, тутовник. Плоды желтые или темно-фиолетовые. Внешне похожи на ежевику. В Бишкеке эти деревья растут вдоль улиц города. Многие выращивают ягоды на дачных участках и делают варенье. Причем много сахара в него добавлять не нужно, плоды тутовника и так очень сладкие.
Беларусь
Днем воздух в Беларуси прогреется до плюс 23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Местами с грозами. Благодаря теплой погоде в стране наконец-то зацвел боярышник – с опозданием на пару недель. Многие рады его появлению: можно заготавливать сырье для лекарственных сборов. А вот
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 11-ти регионах Казахстана из-за жары объявлено штормовое предупреждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)