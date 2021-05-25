Погода в СНГ: майская жара ставит новые рекорды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опасная погода установилась в некоторых странах Содружества. Майская жара бьет температурные рекорды, передает «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане майское солнце палит беспощадно. В 11-ти регионах из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Даже на севере республики воздух раскалится до 40 градусов. А в Мангистауской области – до плюс 45. Так что из дома казахстанцам лучше не выходить без головного убора.

Алматинцы ищут прохлады в тени деревьев и у фонтанов. Некоторые не прочь в них искупаться. В южной столице сегодня плюс 30 и без осадков.



Кыргызстан

Сегодня в столице Кыргызстана облачно и жарко. Синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 34 градусов. Из-за летней погоды на несколько недель раньше поспела шелковица или, как ее еще называют, тутовник. Плоды желтые или темно-фиолетовые. Внешне похожи на ежевику. В Бишкеке эти деревья растут вдоль улиц города. Многие выращивают ягоды на дачных участках и делают варенье. Причем много сахара в него добавлять не нужно, плоды тутовника и так очень сладкие.

Беларусь