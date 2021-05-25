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Убрали “НАФТАН”: завод поменял название и состав собственников из-за санкций США

25.05.2021 14:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Убрали “НАФТАН”: завод поменял название и состав собственников из-за санкций США
Иллюстративное фото
Новополоцкий завод СООО “ЛЛК-НАФТАН” — один из крупнейших производителей присадок, добавок в масла и топливо на постсоветском пространстве — весной 2021 года решил сменить название, структуру собственности и расширить количество владельцев. С 17 мая слово “НАФТАН” из названия предприятия исчезло. Теперь оно называется ООО “ЭддиТек”.

Кроме того, у компании появился новый собственник. Раньше завод 50% на 50% принадлежал “Нафтану” и “Лукойлу”. Теперь тремя процентами владеет Новополоцкий горисполком. Их взяли из доли “Нафтана”.

Убрали “НАФТАН”: завод поменял название и состав собственников из-за санкций США

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3 июня начнут действовать санкции США против “Белнефтехима” и ещё восьми белорусских предприятий, среди которых и “Нафтан”. В заявлении Минфина США от 19 апреля говорится, что запрещаются транзакции не только с санкционными компаниями, но и с предприятиями, в которых доля компаний из блэклиста составляет 50% и более. Причём говорится о “владении прямом и косвенном”, хотя что значит “косвенное владение” — не уточняется.

Директор предприятия Андрей Звонцов сперва прокомментировал переименование компании, но вскоре отозвал свой комментарий, сославшись на запрет со стороны собственников.

“ЛЛК-НАФТАН” (теперь “ЭддиТек”) называет себя крупнейшим комплексным производителем присадок на территории стран бывшего СССР. В 2014 году компания была признана "Лучшим экспортёром" в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность с годовым объёмом экспорта свыше $25 млн”. Около 95% продукции завода уходит на экспорт.

До 21 мая предприятие на 50% принадлежал “Нафтану”. По сути в 2006 году часть перерабатывающего комплекса, где производились присадки, была выделена в отдельное юрлицо, которым на паритетной основе владел “Нафтан” и “Лукойл”. Производитель присадок не может отказаться от сотрудничества с нефтеперерабатывающим заводом, поскольку все основные техпроцессы напрямую с ним связаны.

А доля в 50% “Нафтана” в этом производстве могла подставить компанию под санкции США. И вывести на других. Свои присадки “ЭддиТек” поставляет крупным российским производителям машинных масел “Лукойл”, “Роснефть” и “Газпромнефть”. А также в Украину, Турцию, Румынию, Финляндию, Бельгию, Нидерланды, Сингапур, ЮАР, ОАЭ, Словакию, Узбекистан, Латвию и Литву. Всего около 40 стран и 80 ключевых компаний-партнёров из СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В наиболее тяжёлой для Беларуси трактовке американских санкций попасть под них рисковали все контрагенты белорусской компании.
 
 
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