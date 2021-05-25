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Панкратов назвал главную проблему Запада после задержания Протасевича
25.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Замена в Риге государственного флага Беларуси на БЧБ в ответ на экстренную посадку в белорусском аэропорту самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту ― это "беспрецедентное событие и акт вандализма", считает собеседник Sputnik. Государственный флаг любой страны ― это символ, а такие действия по отношению к символу ― "это какая-то умственная отсталость, отсутствие культуры и дипломатического этикета".
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом собеседник Sputnik вполне допускает, что латвийские власти не ожидали такой реакции на
"Здесь реакция Беларуси абсолютно правильная. Они (латвийские политики) просто не ожидали. Так должна поступать любая страна, если она думает государственными категориями, и ее чиновники не коррумпированы и не думают о собственном благе. Для них (латвийских политиков) это стало шоком… Они опозорили свою страну и разорвали дипломатические отношения", ― отмечает Панкратов.
Высылка посольства из Беларуси крайне печальна для латвийского народа, "мелкий политический деятель решил хайпануть на этой теме, в результате подставив всю Латвию как страну и весь ее народ", полагает эксперт.
По его словам, сейчас в Латвии набирает обороты движение ― латыши, в том числе и местные политики и парламентарии, записывают видео, в которых извиняются за нерадивое поведение, хотя и признают, что такие вещи нельзя спускать с рук, рассказывает Панкратов.
"Вой из-за самолета" - отвлекающий маневр?
Что касается "воя в Европе" и призывов к новым санкциям после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания "рупора революции" Романа Протасевича, "откуда этиология этого воя – это просто паника, форменная истерия", объясняет Панкратов.
"Дело в том, что господин Роман начнет давать признательные показания, и таким образом вплывет ― кто, сколько, где, когда передавал деньги и ставил задания. Вот это сейчас будет проблема Запада – они думают, что неким превентивным ударом своей истерии погасят ту аналитику, которую КГБ скоро опубликует. Это и участие Литвы в госперевороте, это и Польша, это и англосаксонское разведсообщество, и БНД, скорее всего, появится", ― убежден Панкратов.
Чем больше в Европе истерят, тем интереснее будет послушать сведения, полученные во время следствия, отмечает Панкратов.
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Замену белорусского флага на БЧБ в Риге можно считать актом вандализма, а "вой в Европе" по поводу посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича...
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