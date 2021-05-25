Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панкратов назвал главную проблему Запада после задержания Протасевича

Замена в Риге государственного флага Беларуси на БЧБ в ответ на экстренную посадку в белорусском аэропорту самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту ― это "беспрецедентное событие и акт вандализма", считает собеседник Sputnik. Государственный флаг любой страны ― это символ, а такие действия по отношению к символу ― "это какая-то умственная отсталость, отсутствие культуры и дипломатического этикета".

При этом собеседник Sputnik вполне допускает, что латвийские власти не ожидали такой реакции на замену флага . Напомним, Беларусь приняла решение о высылке посла Латвии и всех сотрудников посольства, на что в Латвии отреагировали зеркально.

"Здесь реакция Беларуси абсолютно правильная. Они (латвийские политики) просто не ожидали. Так должна поступать любая страна, если она думает государственными категориями, и ее чиновники не коррумпированы и не думают о собственном благе. Для них (латвийских политиков) это стало шоком… Они опозорили свою страну и разорвали дипломатические отношения", ― отмечает Панкратов.

Высылка посольства из Беларуси крайне печальна для латвийского народа, "мелкий политический деятель решил хайпануть на этой теме, в результате подставив всю Латвию как страну и весь ее народ", полагает эксперт.

По его словам, сейчас в Латвии набирает обороты движение ― латыши, в том числе и местные политики и парламентарии, записывают видео, в которых извиняются за нерадивое поведение, хотя и признают, что такие вещи нельзя спускать с рук, рассказывает Панкратов.

"Вой из-за самолета" - отвлекающий маневр?

Что касается "воя в Европе" и призывов к новым санкциям после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания "рупора революции" Романа Протасевича, "откуда этиология этого воя – это просто паника, форменная истерия", объясняет Панкратов.

"Дело в том, что господин Роман начнет давать признательные показания, и таким образом вплывет ― кто, сколько, где, когда передавал деньги и ставил задания. Вот это сейчас будет проблема Запада – они думают, что неким превентивным ударом своей истерии погасят ту аналитику, которую КГБ скоро опубликует. Это и участие Литвы в госперевороте, это и Польша, это и англосаксонское разведсообщество, и БНД, скорее всего, появится", ― убежден Панкратов.

Чем больше в Европе истерят, тем интереснее будет послушать сведения, полученные во время следствия, отмечает Панкратов.

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