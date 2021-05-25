Военные учения по защите от беспилотников пройдут в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Исследовательское учение по теме прикрытия объектов от воздействия беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей пройдет в Беларуси, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Планируется, что учение пройдет 26-27 мая, в нем будут задействовать новейшие виды вооружения военно-воздушных сил войск ПВО, а также противовоздушная оборона механизированных бригад. Кроме того, будут использованы перспективные образцы вооружения, которые разрабатывали предприятия военной промышленности Беларуси.

Учение под руководством командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны генерал-майора Игоря Голуба пройдет на 174-м учебном полигоне.

В ходе учения будут исследованы возможности имеющихся и перспективных образцов вооружения, предназначенных для обнаружения, радиоэлектронного подавления и огневого поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей.

По итогам учения и анализа полученной информации будет принято решение о принятии на вооружение ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - Sputnik), разработанных предприятиями отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы имеющимися видами вооружения с БЛА и авиамоделями.

Напомним, что в последнее время участились случаи транспортировки контрабанды через границу Беларуси с помощью БЛА. Для перехвата незаконных грузов используется специальное ружье "Гроза-Р2".

"Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.

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