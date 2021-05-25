Еще несколько сотрудников TUT.BY перестали выходить на связь

Источник материала: Салiдарнасць

Возле их дома стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.

Примерно с 11.30 перестали выходить на связь трое сотрудников TUT.BY — журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин, сообщает TUT.BY .

Возле дома Бурковских стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.

Также отмечается, что еще одна сотрудница TUT.BY Настя Прудникова перестала выходить на связь в то же время.

Обыски и задержания в офсие TUT.BY и на квартирах его сотрудников прошли 18 мая. Деятельность сайта была заблокирована. Обыски прошли также в редакциях структурных подразделений TUT.BY — av.by, rabota.by. На должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» завели уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

Правозащитники признали политзаключенными 15 сотрудников издания:

генеральный директор Людмила Чекина;

главный редактор Марина Золотова;

редактор Ольга Лойко;

заместитель директора Ирина Рыбалко;

журналистка Елена Толкачева;

главный бухгалтер Анжела Асад;

заместитель главного бухгалтера Мария Новик;

главный инженер Алла Лопатко;

заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко;

менеджер Андрей Авдеев;

директор Hoster.by Сергей Повалишев;

директор Rocket Data, Tam.by Дарья Данилова;

Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера — основателя TUT.by (под домашним арестом);

Екатерина Ткаченко — юрист TUT.BY (под домашним арестом);

Ирина Костюченко — бывший юрист TUT.BY (под домашним арестом).