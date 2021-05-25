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Еще несколько сотрудников TUT.BY перестали выходить на связь
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Возле их дома стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.
Примерно с 11.30 перестали выходить на связь трое сотрудников TUT.BY — журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин, сообщает
Возле дома Бурковских стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.
Также отмечается, что еще одна сотрудница TUT.BY Настя Прудникова перестала выходить на связь в то же время.
Обыски и задержания в офсие TUT.BY и на квартирах его сотрудников прошли 18 мая. Деятельность сайта была заблокирована. Обыски прошли также в редакциях структурных подразделений TUT.BY — av.by, rabota.by. На должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» завели уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.
Правозащитники признали политзаключенными 15 сотрудников издания:
генеральный директор Людмила Чекина;
главный редактор Марина Золотова;
редактор Ольга Лойко;
заместитель директора Ирина Рыбалко;
журналистка Елена Толкачева;
главный бухгалтер Анжела Асад;
заместитель главного бухгалтера Мария Новик;
главный инженер Алла Лопатко;
заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко;
менеджер Андрей Авдеев;
директор Hoster.by Сергей Повалишев;
директор Rocket Data, Tam.by Дарья Данилова;
Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера — основателя TUT.by (под домашним арестом);
Екатерина Ткаченко — юрист TUT.BY (под домашним арестом);
Ирина Костюченко — бывший юрист TUT.BY (под домашним арестом).
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Возле их дома стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.
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