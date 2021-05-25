О том, что происходит с девушкой Протасевича, не знают даже ее родные

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Как российские ведомства отреагировали на задержание в Минске Софии Сапеги?

В России члены президентского Совета по правам человека попросили главу МИД Сергея Лаврова помочь в освобождении гражданки РФ Софии Сапеги. Напомним, магистрантка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе была задержана 23 мая вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.





Как сообщает «Коммерсантъ» , в ночь на вторник СПЧ отправил Лаврову письмо с просьбой «предпринять все усилия для доступа к Софии Сапеге российского консула, оказания содействия в скорейшем возвращении ее в Россию». Ранее правозащитники составили петицию к МИД РФ, требуя предоставить Софии Сапеге «безотлагательную консульскую помощь» и освободить девушку. Петицию уже подписали более 2000 человек.

Сегодня первый заместитель прокурора Александр Буксман заявил о том, что Россия готова защитить задержанную в Минске гражданку РФ. Однако ни вчера, ни сегодня нанятый родителями адвокат девушки не смог встретиться со своей клиенткой. Мать девушки Анна Дудич рассказала , что консула к Софии также не пустили и никакой информации по состоянию на 25 мая в посольстве не дают.

Со своей стороны, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил , что «Кремлю неизвестно о каких-либо правонарушениях» задержанной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги и выразил надежду, что задержанную россиянку отпустят в ближайшее время.

Кроме того, по информации ТАСС, Песков заявил: в Кремле не считают , что россияне на борту самолета Ryanair подвергались опасности из-за вынужденной посадки.