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Президент Франции предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7, если британцы согласятся, передает французское новостное агентство France-Presse со ссылкой на окружение президента Франции. 

Саммит запланирован на июнь в Великобритании.

Президент Франции предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

Светлана Тихановская искренне поблагодарила президента Франции за это приглашение.

— Я благодарю Эммануэля Макрона за его призыв пригласить демократические силы Беларуси на саммит G7 в Лондоне. Вчера я общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите. Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас, — отметила Тихановская.

Президент Франции предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

Светлана Тихановская и Эммануэль Макрон в сентябре 2020

Поскольку саммит запланирован в Великобритании, последнее слово должны сказать британские власти.

Отметим, что сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно освободить белорусского активиста Романа Протасевича.

Президент Франции предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

 
 
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