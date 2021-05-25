Президент Франции предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7, если британцы согласятся, передает французское новостное агентство France-Presse со ссылкой на окружение президента Франции.

Саммит запланирован на июнь в Великобритании.





Светлана Тихановская искренне поблагодарила президента Франции за это приглашение.

— Я благодарю Эммануэля Макрона за его призыв пригласить демократические силы Беларуси на саммит G7 в Лондоне. Вчера я общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите. Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас, — отметила Тихановская.





Светлана Тихановская и Эммануэль Макрон в сентябре 2020

Поскольку саммит запланирован в Великобритании, последнее слово должны сказать британские власти.

Отметим, что сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно освободить белорусского активиста Романа Протасевича.



