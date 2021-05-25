Витольда Ашурка похоронят 26 мая в Березовке

Следственный комитет дал разрешение на выдачу родственникам тела политзаключенного Витольда Ашурка, скончавшегося в шкловской колонии. Похороны родственники запланировали на 26 мая.





«Около шести часов вечера 24 мая брату Витольда позвонили из могилевского СК и сказали, что завтра можно забрать тело. К 9 утра рекомендовали быть на месте», — сообщил БелаПАН друг Витольда Ашурка Сергей Пантус.

Брата политзаключенного Андрея Ашурка опрашивали в управлении СК по Могилевской области около часа.

«Опрашивали, были ли у брата проблемы со здоровьем. Проверка еще ведется, поэтому причину смерти мне не сказали», — сообщил БелаПАН Андрей Ашурок.

По его словам, ему отдали паспорт брата и разрешили забрать тело.

Около здания судебной экспертизы в это время находился микроавтобус с силовиками, в том числе сотрудниками ОМОНа. Возникла примерно часовая задержка с выдачей тела покойного в связи с тем, что еще действовал запрет.

Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден только рот. По словам его брата, эти повреждения попытались объяснить тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника. При составлении предварительного свидетельства о смерти присутствовал человек в штатском.

Церемония прощания и похороны, по словам родственников, пройдут 26 мая в Березовке (Лидский район). Общественное прощание пройдет с 9.00 до 13.00 в здании Дома быта (ул. Новогрудская, 8), с 14.00 будет идти поминальная служба в костеле Сошествия Святого Духа. После этого Витольд Ашурок будет похоронен на городском кладбище.

О смерти 50-летнего Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца, проводится проверка. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Он был осужден на пять лет .

8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и друзьям гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка. «Он умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси», — написала дипломат в «Твиттере».

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