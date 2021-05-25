В Гонконге готовятся выбрасывать вакцину от COVID-19

Источник материала: Onliner

Власти Гонконга обеспечили необходимыми для вакцинации всего населения города объемами препаратов от Pfizer и Sinovac, однако темпы вакцинации недостаточно высоки. Это может привести к тому, что вакцины придется утилизировать. Чтобы избежать этого, кампанию по вакцинации 7,5 млн человек необходимо завершить в течение трех месяцев.

По состоянию на настоящий момент в Гонконге одну дозу препарата получили менее 20% местного населения. Низкие темпы вакцинации связаны с небольшим количеством заболевших «короной» ранее, поэтому люди не считают необходимым вакцинироваться.

Кроме того, многие заняли наблюдательную позицию: мол, посмотрим, какие побочные эффекты разовьются у тех, кто уже получил дозу, а там решим. Отмечается, что даже среди медицинских работников количество получивших вакцину невысоко — примерно треть.