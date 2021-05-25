ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гонконге готовятся выбрасывать вакцину от COVID-19

25.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Власти Гонконга обеспечили необходимыми для вакцинации всего населения города объемами препаратов от Pfizer и Sinovac, однако темпы вакцинации недостаточно высоки. Это может привести к тому, что вакцины придется утилизировать. Чтобы избежать этого, кампанию по вакцинации 7,5 млн человек необходимо завершить в течение трех месяцев.

По состоянию на настоящий момент в Гонконге одну дозу препарата получили менее 20% местного населения. Низкие темпы вакцинации связаны с небольшим количеством заболевших «короной» ранее, поэтому люди не считают необходимым вакцинироваться.

Кроме того, многие заняли наблюдательную позицию: мол, посмотрим, какие побочные эффекты разовьются у тех, кто уже получил дозу, а там решим. Отмечается, что даже среди медицинских работников количество получивших вакцину невысоко — примерно треть.

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
53 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
34,60 р.
30 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
29 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
–14%59,90 р.
20 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,48 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Гонконга обеспечили необходимыми для вакцинации всего населения города объемами препаратов от Pfizer и Sinovac, однако темпы вакцинации недостаточно высоки. Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убрали “НАФТАН”: завод поменял название и состав собственников из-за санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by