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В Гонконге готовятся выбрасывать вакцину от COVID-19
Источник материала: Onliner
Власти Гонконга обеспечили необходимыми для вакцинации всего населения города объемами препаратов от Pfizer и Sinovac, однако темпы вакцинации недостаточно высоки. Это
По состоянию на настоящий момент в Гонконге одну дозу препарата получили менее 20% местного населения. Низкие темпы вакцинации связаны с небольшим количеством заболевших «короной» ранее, поэтому люди не считают необходимым вакцинироваться.
Кроме того, многие заняли наблюдательную позицию: мол, посмотрим, какие побочные эффекты разовьются у тех, кто уже получил дозу, а там решим. Отмечается, что даже среди медицинских работников количество получивших вакцину невысоко — примерно треть.
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