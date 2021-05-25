|
Трое сотрудников Tut.by перестали выходить на связь
Источник материала: Onliner
Трое сотрудников Tut.by примерно с 11:30 перестали выходить на связь,
Мы попытались связаться с Максимом Пушкиным, но его номер временно недоступен. Его знакомые говорят, что утром он уехал на тренировку, но не доехал. Попасть в квартиру к Денису и Але Бураковской не получилось, она закрыта, сообщают читатели Tut.by.
Журналисты Onliner обратились за комментарием к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой.
— Никакой информации по данному случаю у меня нет, — сообщила Ольга Чемоданова.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое сотрудников Tut.by примерно с 11:30 перестали выходить на связь, сообщает телеграм-канал редакции. Речь идет о журналисте отдела «42» Денисе Бурковском и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)