Трое сотрудников Tut.by перестали выходить на связь

Источник материала: Onliner

Трое сотрудников Tut.by примерно с 11:30 перестали выходить на связь, сообщает телеграм-канал редакции. Речь идет о журналисте отдела «42» Денисе Бурковском и редакторах отдела SMM Але Бурковской и Максиме Пушкине.

Мы попытались связаться с Максимом Пушкиным, но его номер временно недоступен. Его знакомые говорят, что утром он уехал на тренировку, но не доехал. Попасть в квартиру к Денису и Але Бураковской не получилось, она закрыта, сообщают читатели Tut.by.

Журналисты Onliner обратились за комментарием к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой.

— Никакой информации по данному случаю у меня нет, — сообщила Ольга Чемоданова.

(будет дополнено)