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На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар
Источник материала: Onliner
Сегодня днем на проспекте Дзержинского в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Volkswagen оказался на тротуаре, рядом следы его проезда и обломки.
— Возле 11-го дома на Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар: пробил картер, выстрелили подушки, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.
(будет дополнено)
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Сегодня днем на проспекте Дзержинского в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Volkswagen оказался на тротуаре, рядом следы его проезда и обломки.Читать далее…
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