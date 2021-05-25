На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар

Источник материала: Onliner

Сегодня днем на проспекте Дзержинского в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Volkswagen оказался на тротуаре, рядом следы его проезда и обломки.

— Возле 11-го дома на Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар: пробил картер, выстрелили подушки, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.





















(будет дополнено)

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