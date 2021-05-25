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На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар

25.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем на проспекте Дзержинского в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Volkswagen оказался на тротуаре, рядом следы его проезда и обломки.

— Возле 11-го дома на Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар: пробил картер, выстрелили подушки, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.

На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар
На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар
На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар
На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар
На проспекте Дзержинского каршеринговый Polo вылетел на тротуар

(будет дополнено)

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Сегодня днем на проспекте Дзержинского в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Volkswagen оказался на тротуаре, рядом следы его проезда и обломки.Читать далее…
 
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