Reuters: облигации Беларуси обвалились после истории с самолетом. К чему это приведет?

Источник материала: Onliner

Агентство Reuters сообщило, что вследствие вынужденной посадки самолета в Минске государственные облигации Беларуси упали до минимумов, характерных для прошлогоднего политического кризиса. Чем это грозит Беларуси и как может отразиться на нас, разбираемся с экспертом.

За последние сутки котировка белорусских облигаций значительно снизилась. С 96,625% от номинала до 94,78% от номинала на облигации выпуска 2020 и 2026 года погашения (20/26).

С 103,71 до 100,59% на облигации 17/27.

С 93,26 до 91,66% на облигаций 18/30.

С 93,76 до 91,11% на облигации 20/31.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет, что в нынешних условиях падение еврооблигаций — это прежде всего проблемы не Беларуси, а инвесторов, которые купили белорусские облигации. Процент доходности по белорусским евробондам фиксированный — соответственно, обвал облигаций не означает, что страна станет больше платить по уже размещенным облигациям. Она заплатит столько, сколько обещала при размещении. Пострадают только инвесторы, которые захотят сейчас избавиться от облигаций: продавать придется дешевле, чем они покупали.

— Если бы наша страна планировала дальше размещаться на мировом рынке облигаций, а таких планов нет, то пришлось бы предлагать по ним более высокую доходность, — отмечает Иосуб.

Вадим Иосуб объясняет, как все работает. Допустим, вы покупаете облигацию номиналом $100 и купоном в 7,25. Это значит, что в год вы будете получать 7 долларов и 25 центов, то есть доходность по облигации составит 7,25%. Если цена облигации падает, то ее можно купить не по номиналу за $100, а дешевле — допустим, за $93 и с тем же купоном в 7,25. То есть в год вы будете получать все те же $7 и 25 центов, но доходность уже будет заметно выше. Если покупка обходится дешевле, то доходность при фиксированном купоне получается большей.

У Беларуси есть планы разместить евробонды на российском рынке на сумму в 100 миллиардов российских рублей в течение 2021—2023 годов. В свете последних событий в Минске и на фоне падения еврооблигаций российские инвесторы могут потребовать большую доходность по белорусским облигациям. Это значит, что мы будем платить больший процент по новым заимствованиям.

— Можно предположить, что если раньше Беларусь размещала облигации в России в российских рублях и доходностью около 8%, то сейчас это может быть уже 9—10% и больше. И вот обвал, вызванный вынужденной посадкой самолета в Минске, может повлиять на новое размещение облигаций — придется пообещать более высокий процент доходности инвесторам, — говорит аналитик.

К слову, политические события не всегда влияют на цены облигаций. Резкое падение белорусских облигаций в августе 2020 года сменилось плавным восстановлением их цен, хотя политическая ситуация не улучшалась. Инвесторам казалось, что события в Беларуси не отражаются на платежеспособности страны.