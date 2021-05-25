ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Reuters: облигации Беларуси обвалились после истории с самолетом. К чему это приведет?

25.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Агентство Reuters сообщило, что вследствие вынужденной посадки самолета в Минске государственные облигации Беларуси упали до минимумов, характерных для прошлогоднего политического кризиса. Чем это грозит Беларуси и как может отразиться на нас, разбираемся с экспертом.

За последние сутки котировка белорусских облигаций значительно снизилась. С 96,625% от номинала до 94,78% от номинала на облигации выпуска 2020 и 2026 года погашения (20/26).

С 103,71 до 100,59% на облигации 17/27.

С 93,26 до 91,66% на облигаций 18/30.

С 93,76 до 91,11% на облигации 20/31.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет, что в нынешних условиях падение еврооблигаций — это прежде всего проблемы не Беларуси, а инвесторов, которые купили белорусские облигации. Процент доходности по белорусским евробондам фиксированный — соответственно, обвал облигаций не означает, что страна станет больше платить по уже размещенным облигациям. Она заплатит столько, сколько обещала при размещении. Пострадают только инвесторы, которые захотят сейчас избавиться от облигаций: продавать придется дешевле, чем они покупали.

— Если бы наша страна планировала дальше размещаться на мировом рынке облигаций, а таких планов нет, то пришлось бы предлагать по ним более высокую доходность, — отмечает Иосуб.

Вадим Иосуб объясняет, как все работает. Допустим, вы покупаете облигацию номиналом $100 и купоном в 7,25. Это значит, что в год вы будете получать 7 долларов и 25 центов, то есть доходность по облигации составит 7,25%. Если цена облигации падает, то ее можно купить не по номиналу за $100, а дешевле — допустим, за $93 и с тем же купоном в 7,25. То есть в год вы будете получать все те же $7 и 25 центов, но доходность уже будет заметно выше. Если покупка обходится дешевле, то доходность при фиксированном купоне получается большей.

У Беларуси есть планы разместить евробонды на российском рынке на сумму в 100 миллиардов российских рублей в течение 2021—2023 годов. В свете последних событий в Минске и на фоне падения еврооблигаций российские инвесторы могут потребовать большую доходность по белорусским облигациям. Это значит, что мы будем платить больший процент по новым заимствованиям.

— Можно предположить, что если раньше Беларусь размещала облигации в России в российских рублях и доходностью около 8%, то сейчас это может быть уже 9—10% и больше. И вот обвал, вызванный вынужденной посадкой самолета в Минске, может повлиять на новое размещение облигаций — придется пообещать более высокий процент доходности инвесторам, — говорит аналитик.

К слову, политические события не всегда влияют на цены облигаций. Резкое падение белорусских облигаций в августе 2020 года сменилось плавным восстановлением их цен, хотя политическая ситуация не улучшалась. Инвесторам казалось, что события в Беларуси не отражаются на платежеспособности страны.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Проточный электрический водонагреватель-кран Zanussi SmartTap
проточный, исполнение: кран, электричество, 3 кВт, 49×10×6 см
95,00 р.
34 предложения
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
425 р.
29 предложений
Проточный электрический водонагреватель DAFI X4 7.3 кВт
12 отзывов
проточный, исполнение: стандартный, электричество, 7.3 кВт, 16.1×8.6×11.3 см
325 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство Reuters сообщило, что вследствие вынужденной посадки самолета в Минске государственные облигации Беларуси упали до минимумов, характерных для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: майская жара ставит новые рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by