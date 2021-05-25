Что будет с туризмом из-за последних новостей с самолетами

Источник материала: Onliner

Последние новости о самолетах не могут не встревожить белорусов, которые уже спланировали летний отдых и отсчитывают дни до его начала. Пока сообщается только об отмене регулярных рейсов, но что же будет с чартерами и путевками? Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) и в авиакомпании «Белавиа».

На момент публикации чартеры «Белавиа» летают в Египет, Турцию, Тунис и Черногорию, а завтра в списке должна появиться и Албания. Как рассказали Onliner в пресс-службе авиаперевозчика, за два последних дня заявок на отмены чартерных рейсов в компанию не поступало. Но ситуация такая, что все может измениться в минуты.

Напомним, вчера саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Кроме того, он призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси. Литва и Франция официально запретили «Белавиа» полеты в своем воздушном пространстве, завтра к ним присоединяется и Украина.

Решение саммита ЕС пока не вступило в силу (документ должны согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров). Но тревоги от этого не меньше и у туристов, и у операторов.





Так, Республиканский союз туристических организаций (РСТО) заявляет , что прогнозы могут быть крайне нестабильными.

«В целом, что будет с регулярной перевозкой, уже ясно, мы это видим на примере отмененных рейсов в Вильнюс, Лондон и Париж. Регулярные рейсы использовались турфирмами для стыковок на такие направления, как Мексика, Куба, Бразилия и Доминикана», — говорится в сообщении РСТО.

Но самый важный вопрос, волнующий турбизнес, — как запрет на полеты в Евросоюз коснется чартерных рейсов, а также нескольких популярных курортных направлений, которые стыкуются на регулярных рейсах. Также на основе регулярной перевозки белорусские туристические компании активно продают ОАЭ, Кипр, Грузию.

«На момент 25 мая все запланированные чартерные рейсы осуществляются, и турфирмы опасаются заглядывать в туманное будущее. Встревоженные клиенты с вечера 24 мая начали звонить своим агентам, но у агентов не более информации, чем у всех, кто читает новости в различных официальных и неофициальных источниках. Кулуарно обсуждается полетная карта чартерных маршрутов. Часть из них транзитом проходит по территории ЕС — Албания, Черногория, Болгария, Греция, Тунис», — поясняют в РСТО.

Когда свою территорию для полетов белорусских авиакомпаний закроет и Украина, в Турцию и Египет можно попасть, сделав крюк через Россию.

«Но это, безусловно, сильно увеличит расстояние, цену билета (и турпакета), и сама вероятность такого транзита неочевидна, ведь Россия не летает ни в Египет, ни в Турцию, — рассуждают в РСТО. — Впрочем, консолидаторы белорусских чартерных рейсов уверены, что Египет и Турцию удастся сохранить (настолько уверены, насколько вообще можно быть уверенным в чем-либо в нашей ситуации!). Россия не закрывает для белорусских полетов небо, и нет предпосылок, что она так поступит, — считают туроператоры. Время полета увеличится приблизительно на 40 минут, цена билета возрастет приблизительно на 30 долларов».

(будет дополнено)