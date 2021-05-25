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Джимхана в регионе: скоростные маневры и «полицейские развороты»

25.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Слуцке прошел Gymkhana Battle. Джимхана вобрала в себя элементы скоростного руления, дрифта, кольцевых гонок. Примечательно, что райцентр стал первым после длительного перерыва, вызванного пандемией, городом, где прошли такого рода соревнования. Публикуем фотоотчет.






Состязания состояли из нескольких классов — RWD (задний привод), FWD (передний), AWD (полный привод). Параллельно проходила борьба в абсолютном и командном зачетах. Заезды — парные, по трассе с набором элементов, где нужно быстро ехать, умело объезжать бочки и фишки, исполнять «полицейский разворот».





Джимхана в регионе: скоростные маневры и «полицейские развороты»



Джимхана в регионе: скоростные маневры и «полицейские развороты»










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В Слуцке прошел Gymkhana Battle. Джимхана вобрала в себя элементы скоростного руления, дрифта, кольцевых гонок. Примечательно, что райцентр стал первым после длительного...
 
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