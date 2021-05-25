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Для фильма по мотивам Portal начали писать сценарий. Спустя 8 лет после анонса
Источник материала: Onliner
Джей Джей Абрамс уверил, что киноадаптация Portal жива и находится в работе: для нее в Warner Bros.
Спустя годы звучали подтверждения о работе над проектами, в основу которых должны лечь Portal и Half-Life, однако без каких-либо подробностей. В 2017 году американский режиссер на вопрос о том, как скоро мы увидим фильм, ответил: «Достаточно скоро».
Как и в игровой индустрии, в кино также случаются откровенные долгострои. Самый актуальный пример тому «Армия мертвецов» Зака Снайдера, которая вышла несколько дней назад на Netflix: картина была анонсирована в 2007 году.
Фильм по Portal если и существует, то на очень ранних стадиях производства. Не исключено, что к моменту его премьеры реальных поклонников игры останется не слишком много.
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