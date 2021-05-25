Для фильма по мотивам Portal начали писать сценарий. Спустя 8 лет после анонса

Источник материала: Onliner

Джей Джей Абрамс уверил, что киноадаптация Portal жива и находится в работе: для нее в Warner Bros. начали писать сценарий. Впервые о проекте стало известно в 2013 году на DICE Summit, где Дж. Дж. Абрамс и Гейб Ньюэлл намекнули на создание фильма по мотивам популярной игры.

Спустя годы звучали подтверждения о работе над проектами, в основу которых должны лечь Portal и Half-Life, однако без каких-либо подробностей. В 2017 году американский режиссер на вопрос о том, как скоро мы увидим фильм, ответил: «Достаточно скоро».

Как и в игровой индустрии, в кино также случаются откровенные долгострои. Самый актуальный пример тому «Армия мертвецов» Зака Снайдера, которая вышла несколько дней назад на Netflix: картина была анонсирована в 2007 году.

Фильм по Portal если и существует, то на очень ранних стадиях производства. Не исключено, что к моменту его премьеры реальных поклонников игры останется не слишком много.