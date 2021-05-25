ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для фильма по мотивам Portal начали писать сценарий. Спустя 8 лет после анонса

25.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Джей Джей Абрамс уверил, что киноадаптация Portal жива и находится в работе: для нее в Warner Bros. начали писать сценарий. Впервые о проекте стало известно в 2013 году на DICE Summit, где Дж. Дж. Абрамс и Гейб Ньюэлл намекнули на создание фильма по мотивам популярной игры.

Спустя годы звучали подтверждения о работе над проектами, в основу которых должны лечь Portal и Half-Life, однако без каких-либо подробностей. В 2017 году американский режиссер на вопрос о том, как скоро мы увидим фильм, ответил: «Достаточно скоро».

Как и в игровой индустрии, в кино также случаются откровенные долгострои. Самый актуальный пример тому «Армия мертвецов» Зака Снайдера, которая вышла несколько дней назад на Netflix: картина была анонсирована в 2007 году.

Фильм по Portal если и существует, то на очень ранних стадиях производства. Не исключено, что к моменту его премьеры реальных поклонников игры останется не слишком много.

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
53 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
34,60 р.
30 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
29 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
–14%59,90 р.
20 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,48 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джей Джей Абрамс уверил, что киноадаптация Portal жива и находится в работе: для нее в Warner Bros. начали писать сценарий. Впервые о проекте стало известно в 2013 году на DICE...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макрон хоча, каб беларуская апазыцыя далучылася да саміту G7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by