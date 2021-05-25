Макрон предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7









Экс-кандидат Беларуси, оппозиционный политик Светлана Тихановская в свою очередь отметила, что "вчера общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите". "Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас", - сказала Тихановская.





Она поблагодарила Макрона "за призыв пригласить демократические силы Беларуси на саммит G7".