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Макрон предложил пригласить белорусскую оппозицию на саммит G7

25.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы белорусские оппозиционные политики были приглашены на саммит G7 в июне в Лондоне, сообщает Agence France Presse со ссылкой на источник в окружении президента.



Экс-кандидат Беларуси, оппозиционный политик Светлана Тихановская в свою очередь отметила, что "вчера общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите". "Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас", - сказала Тихановская.

Она поблагодарила Макрона "за призыв пригласить демократические силы Беларуси на саммит G7".
 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы белорусские оппозиционные политики были приглашены на саммит G7 в июне в Лондоне, сообщает Agence France Presse со...
 
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