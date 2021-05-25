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Еще три сотрудника TUT.BY перестали сегодня выходить на связь
Источник материала: Партизан
Примерно с 11.30 перестали выходить на связь трое сотрудников TUT.BY
Это журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин.
Возле дома Бурковских стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве, передает
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Примерно с 11.30 перестали выходить на связь трое сотрудников TUT.BY
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