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Сын поджёг мать: возбуждено уголовное дело

25.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации, вечером 24 мая 22-летний житель одной из деревень Столбцовского района, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. После этого он схватил канистру с бензином, облил им мать и поджёг.



В настоящий момент женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.п.5, 6 ч.2 ст.139 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. 
 
 
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По предварительной информации, вечером 24 мая 22-летний житель одной из деревень Столбцовского района, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. После этого он...
 
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