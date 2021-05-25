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Торги 25 мая снова завершились падением доллара на минимум за 9 месяцев

25.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусскому рублю пока удаётся игнорировать внешний негатив и укрепляться к доллару. Сегодня его курс откатился ниже минимума за 9 месяцев.

Валютная корзина подешевела благодаря доллару и российскому рублю на 0,03% и приблизилась к минимуму за полгода.

Курс доллара упал на 0,0053 BYN до 2,5039 BYN/USD. Напомним, что ещё в пятницу курс доллара находился на минимуме за пять месяцев, а сегодня он откатился ниже минимума за 9 месяцев.

За последние 14 торгов доллар смог подорожать всего дважды, а вот суммарные потери за это время составили 0,0641 BYN.

Курс евро вырос на 0,0074 BYN до 3,0685 BYN/EUR, а предыдущие три дня евровалюта дешевела.

Курс российского рубля снизился на 0,0012 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB.

К 25 мая все валюты находятся ниже уровня начала месяца.

Московская биржа

Доллар на торгах в Москве к 11:30 опустился на 13 копеек до 73,3963 российских рублей — минимума с середины марта текущего года.

Евро сегодня подорожал примерно на 24 копейки до 89,93 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусскому рублю пока удаётся игнорировать внешний негатив и укрепляться к доллару. Сегодня его курс откатился ниже минимума за 9 месяцев.
 
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