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Прогноз по валютам: доллар станет таким же дешевым, как до августа 2020?
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
Об этом специально для
– Основным событием прошедшей недели на внешних валютных рынках было снижение доллара как к европейской валюте, так и российскому рублю. Пара евро/доллар выросла с 1,2140 до 1,2220, или на 0,6%.
Российский рубль снова укрепился к доллару. Доллар в России подешевел с 74,0 до 73,6 российского рубля, или на 0,6%. При этом евро практически не изменился и остался вблизи 89,9 российского рубля.
В результате к белорусскому рублю доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль незначительно подорожали. Доллар за неделю снизился на 0,54%. Евро вырос на 0,1%. А российский рубль подорожал на 0,02%.
Снизившийся доллар утянул стоимость валютной корзины вниз – она подешевела на 0,13%. Это уже седьмая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. К слову, в начале прошлой недели евро успел обновить минимум с начала года, а к концу недели минимум обновили доллар и валютная корзина. Доллар вернулся к значениям конца августа прошлого года.
На начавшейся неделе доллар может снизиться до 2,49 белорусского рубля.
Евро может незначительно подрасти до 3,07 белорусского рубля.
А российский рубль вероятнее всего останется вблизи 3,41 белорусского рубля за 100 российских.
Почему укрепляется рубль?
– Снижение курса доллара идет практически с начала апреля. Ситуация по апрелю уже прояснилась –основными продавцами валюты были предприятия, которым надо было платить налоги за первый квартал. Продолжается укрепление белорусского рубля, что говорит об однозначном доминировании на рынке чистой продажи валюты. Кто именно эти продавцы, мы узнаем в начале июня. Но сейчас мы можем предположить, что чистая продажа валюты идет за счет предприятий.
Ситуация на рынке сложилась в пользу экспортеров: речь идет о росте цен на калийные удобрения и нефтепродукты. Если говорить о внешней торговле товарами и услугами, то рост экспорта по сравнению с прошлым годом опережает рост импорта. Соответственно, у экспортеров стало больше валютной выручки и они могут себе позволить продавать ее на валютном рынке в больших объемах.
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Снизившийся доллар утянул стоимость валютной корзины вниз.
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