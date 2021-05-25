Источник материала: UDF

Что произошло?

Страна-тупик

«Белавиа» похоронена

Банкротство всей авиа-инфраструктуры совершенно очевидно: «Белавиа» похоронена», «Минск-2» заморожен – все кредиты и сотни миллионов долларов платежей по лизингу самолетов придется вешать на бюджет и вводить внешнее управление компанией.

Размещения долга сейчас крайне невыгодны

Рынок видит, что белорусские власти могут столкнуться с беспрецедентным для себя уровнем собственного отягощения и фискального бремени, не будет доходов, вероятны ограничения, связанные с нефтью и нефтепродуктами, логистикой.

Стрельба себе в обе руки, ноги и голову

И эскалация конфликта выглядит крайне эмоциональным решением. Это похоже на то, что официальный Минск стреляет себе в обе руки, ноги и голову.

Что в итоге? Каков размер возможных потерь?

У белорусских властей есть небольшой шанс нейтрализовать самую большую угрозу в виде полной транспортной авиа-блокировки страны.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это выстрел себе в обе руки, ноги и голову». Как история с самолетом ударит по экономике «Я не вижу никаких аргументов, которые могли бы оправдать такое жесткое поведение», - пишет Романчук.