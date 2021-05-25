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Опубликованы переговоры пилотов Ryanair с белорусским диспетчером
Источник материала: UDF
Самолет Ryanair, летевший с Афин в Вильню, 23 мая посадили в Беларуси / Reuters
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (имеется в виду аэропорт Минска. — Еврорадио).
Пилот: Хорошо... это... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.
Пилот: Сообщение о бомбе... Само сообщение откуда пришло? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила, что получила электронное письмо.
Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильни или из Греции?
Диспетчер: Это письмо было направлено в несколько аэропортов.
Пилот: Вас понял.
Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?
Диспетчер: Это наши рекомендации.
Ранее белорусская сторона утверждала, будто принять самолет в Минске просили Афины и Вильня. Также обращает на себя внимание то, что диспетчер убеждает пилотов, будто письма с угрозами получили «несколько аэропортов».
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Посадить самолет в Национальном аэропорту «Минск» настоятельно рекомендовала белорусская сторона.
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