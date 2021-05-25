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Опубликованы переговоры пилотов Ryanair с белорусским диспетчером

25.05.2021 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Опубликованы переговоры пилотов Ryanair с белорусским диспетчером
Самолет Ryanair, летевший с Афин в Вильню, 23 мая посадили в Беларуси / Reuters
Департамент по авиации опубликовал распечатку переговоров между пилотами самолета Ryanair и белорусскими авиадиспетчерами. Из них следует, что посадить самолет в Национальном аэропорту «Минск» настоятельно рекомендовала белорусская сторона. Более того: пилотам объявили, будто сообщения о бомбе на борту пришли в службы нескольких международных аэропортов.

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (имеется в виду аэропорт Минска. — Еврорадио).

Пилот: Хорошо... это... понятно... дайте нам новый курс, пожалуйста.

Пилот: Сообщение о бомбе... Само сообщение откуда пришло? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила, что получила электронное письмо.

Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильни или из Греции?

Диспетчер: Это письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял.

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Ранее белорусская сторона утверждала, будто принять самолет в Минске просили Афины и Вильня. Также обращает на себя внимание то, что диспетчер убеждает пилотов, будто письма с угрозами получили «несколько аэропортов».
 
Теги: Минск
 
 
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Посадить самолет в Национальном аэропорту «Минск» настоятельно рекомендовала белорусская сторона.
 
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