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Он здоров? Снимки изможденного принца Чарльза шокировали британцев
25.05.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Чарльз шокировал публику: фотографии заметно сдавшего отца Гарри и Уильяма заставили поклонников волноваться.
2021 год стал тяжелой ношей для всех членов королевской семьи – особенно для Чарльза. Сначала сын Гарри и невестка Меган Маркл дали скандальное интервью, где заявили, что принц финансово не помогал им, а после из жизни ушел отец –
Это подтверждает новый выпуск издания Country Life, для которого снялся принц Чарльз. И если обложка журнала идеально отретуширована, то кадры внутри глянца ввели британцев в ступор – ведь таким наследника еще не видели.
На снимках из репортажа отец Гарри и Уильяма запечатлен в своем поместье в Норфолке в изношенном пальто и кепке, с грязными коленками и изнеможенным лицом.
Многие поклонники тут же отметили, что Чарльз начал сдавать и ему нужно уйти на пенсию. Некоторые и вовсе предположили, что принц болен и всеми силами пытается скрыть правду от общества. Так ли это на самом деле – пока неясно. Можно лишь предположить, что Чарльз вряд ли откажется от трона – он уже
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Потрясения последних месяцев дают о себе знать: ссора с принцем Гарри и Меган Маркл, а также потеря отца сказались на внешности наследника Ее Величества.
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