Он здоров? Снимки изможденного принца Чарльза шокировали британцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Чарльз шокировал публику: фотографии заметно сдавшего отца Гарри и Уильяма заставили поклонников волноваться.

2021 год стал тяжелой ношей для всех членов королевской семьи – особенно для Чарльза. Сначала сын Гарри и невестка Меган Маркл дали скандальное интервью, где заявили, что принц финансово не помогал им, а после из жизни ушел отец – принц Филипп . Все это сказалось не только на настроении, но и на внешности наследника короны.

Это подтверждает новый выпуск издания Country Life, для которого снялся принц Чарльз. И если обложка журнала идеально отретуширована, то кадры внутри глянца ввели британцев в ступор – ведь таким наследника еще не видели.

На снимках из репортажа отец Гарри и Уильяма запечатлен в своем поместье в Норфолке в изношенном пальто и кепке, с грязными коленками и изнеможенным лицом.

Многие поклонники тут же отметили, что Чарльз начал сдавать и ему нужно уйти на пенсию. Некоторые и вовсе предположили, что принц болен и всеми силами пытается скрыть правду от общества. Так ли это на самом деле – пока неясно. Можно лишь предположить, что Чарльз вряд ли откажется от трона – он уже планирует реформы в королевстве .

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