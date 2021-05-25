ХАМАС осудил Минск за вовлечение Палестины и Израиля в задержании Протасевича

Источник материала: Салiдарнасць

Движение считает случившееся демонстрацией архаичного мышления белорусских властей, которые не понимают, что живут в век свободных СМИ.

Об этом Ленте.ру заявил заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

— Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы, — заявил Абу Марзук.

В то же время ХАМАС отказались оценивать саму ситуацию вокруг задержания Протасевича, заявив, что «не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире», поскольку в первую очередь заняты борьбой с «израильской оккупацией».

— Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона, — отметил Абу Марзук.

Напомним, ранее ХАМАС открестился от своей причастности к инциденту с самолетом:

— Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению.

Напомним, согласно официальной версии белорусских властей, сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, пришло от имени солдат палестинской группировки ХАМАС. Они грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

– Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.

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