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ХАМАС осудил Минск за вовлечение Палестины и Израиля в задержании Протасевича
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Движение считает случившееся демонстрацией архаичного мышления белорусских властей, которые не понимают, что живут в век свободных СМИ.
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— Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы, — заявил Абу Марзук.
В то же время ХАМАС отказались оценивать саму ситуацию вокруг задержания Протасевича, заявив, что «не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире», поскольку в первую очередь заняты борьбой с «израильской оккупацией».
— Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона, — отметил Абу Марзук.
Напомним, ранее ХАМАС открестился от своей причастности к инциденту с самолетом:
— Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению.
Напомним, согласно официальной версии белорусских властей, сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел Роман Протасевич, пришло от имени солдат палестинской группировки ХАМАС. Они грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
– Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
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Движение считает случившееся демонстрацией архаичного мышления белорусских властей, которые не понимают, что живут в век свободных СМИ.
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