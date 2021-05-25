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Фазель попытался защитить красно-зеленый флаг Беларуси, но получил жесткий отлуп от мэра Риги
Источник материала: Навiны
Требование президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, выдвинутое мэрии Риги, где проходит чемпионат мира, осталось без удовлетворения.
Глава мирового хоккея, комментируя
Он также отметил, что, если власти города не вернут обратно красно-зеленые флаги, то IIHF попросит мэрию убрать флаги федерации и чемпионата с тех мест, где в Риге поменяли флаги.
Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, пишет
Градоначальник считает, что первенство планеты — это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей.
Однако, по его словам, никто не должен забывать, что «в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены угнали самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который поступает бандитским образом как на местном, так и на международном уровне».
Он убежден, что спорт должен быть вне политики, но не стоит обманываться — это уже давно не так: «В Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание».
«В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, а просто получать удовольствие от хоккея — неприемлемо для меня. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться кем-либо как дымка для маскировки преступлений», — подчеркнул Стакис.
Мэр заметил, что за день получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Беларуси в Риге: «Международная федерация хоккея получила бы столько же, а может дальше больше благодарности от жаждущих свободы белорусов, если она поступила бы так же и выразила бы свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации».
Руководитель города отметил, что у Фазеля иное мнение: «Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF».
Фото LETA
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Требование президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, выдвинутое мэрии Риги, где проходит чемпионат мира, осталось без удовлетворения.
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