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Фазель попытался защитить красно-зеленый флаг Беларуси, но получил жесткий отлуп от мэра Риги

25.05.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Требование президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, выдвинутое мэрии Риги, где проходит чемпионат мира, осталось без удовлетворения.  

Фазель попытался защитить красно-зеленый флаг Беларуси, но получил жесткий отлуп от мэра Риги

Глава мирового хоккея, комментируя замену официального красно-зеленого флага на исторический бело-красно-белый на флагштоке в центре латвийской столицы, заявил, что «это неприемлемо для нас».

Он также отметил, что, если власти города не вернут обратно красно-зеленые флаги, то IIHF попросит мэрию убрать флаги федерации и чемпионата с тех мест, где в Риге поменяли флаги.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, пишет DELFI, что «флаги Беларуси по-прежнему развеваются в Риге — это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси».

Градоначальник считает, что первенство планеты — это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей.

Однако, по его словам, никто не должен забывать, что «в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены угнали самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который поступает бандитским образом как на местном, так и на международном уровне».

Он убежден, что спорт должен быть вне политики, но не стоит обманываться — это уже давно не так: «В Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание».

«В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, а просто получать удовольствие от хоккея — неприемлемо для меня. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться кем-либо как дымка для маскировки преступлений», — подчеркнул Стакис.

Мэр заметил, что за день получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Беларуси в Риге: «Международная федерация хоккея получила бы столько же, а может дальше больше благодарности от жаждущих свободы белорусов, если она поступила бы так же и выразила бы свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации».

Руководитель города отметил, что у Фазеля иное мнение: «Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF».

 

Фото LETA

 

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Требование президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, выдвинутое мэрии Риги, где проходит чемпионат мира, осталось без удовлетворения.  
 
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