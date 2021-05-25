«Не так много горожан отправятся в отпуск за рубеж». Кухарев рассказал, как обустроят минские пляжи и когда они будут готовы к первым отдыхающим

Источник материала: Onliner

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил к 1 июня привести столичные пляжи в порядок, поскольку далеко не все минчане смогут улететь в этом году на море. Об этом информирует телеграм -канал «Минск. Официально».

— Это касается не только содержания и оборудования зон отдыха у воды, но и услуг. Пунктов проката, общепита должно быть в достатке, и ассортимент их должен удовлетворять все потребности отдыхающих. С 1 июня все пляжи должны быть полностью подготовлены к купальному сезону, обеспечено их надлежащее санитарное состояние, — сказал Владимир Кухарев.

Всего в Минске обустроено 20 пляжей (на водохранилищах Заславское, Дрозды, Криница и Цнянское). Все они к 1 июню должны быть готовы. Из того, что запланировано: ремонт и окраска имеющегося оборудования, установка нового инвентаря, уборка территории и прочее. На отдельных пляжах уже установили спортивный инвентарь, ставят лесную мебель и беседки с мангалами. На пляже №2 Цнянского водохранилище оборудовали воркаут-площадку для людей с ограниченными возможностями. Там установлены специальные кабинки для переодевания, биотуалеты и адаптированные тренажеры.

Председатель Мингорисполкома отметил, что первоочередную важность имеет вопрос безопасности людей при отдыхе на воде. Информацию об этом разместят в жировках минчан.