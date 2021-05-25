Эффектное видео из Орши. МЧС показало, как «складывается» здание, если в нем взорвать 16 кг взрывчатки (видео)

Источник материала: Onliner

В Орше прошел второй этап взрыва неэксплуатируемого административного здания ОАО «Завод Легмаш». Чтобы «сложить» объект, взрывотехникам понадобилось 16 кг взрывчатки. Эффектное видео опубликовало МЧС.





Отметим, что взорвать объект разом нельзя: в двух метрах от него проходит теплотрасса. Чтобы ее не повредить, было принято решение действовать в три этапа. Первый мощный взрыв состоялся в начале мая, тогда спасатели заложили 26 кг взрывчатки. Финальный взрыв намечен на конец мая.