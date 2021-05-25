﻿ Эффектное видео из Орши. МЧС показало, как «складывается» здание, если в нем взорвать 16 кг взрывчатки (видео). 21.by
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Эффектное видео из Орши. МЧС показало, как «складывается» здание, если в нем взорвать 16 кг взрывчатки (видео)

25.05.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Орше прошел второй этап взрыва неэксплуатируемого административного здания ОАО «Завод Легмаш». Чтобы «сложить» объект, взрывотехникам понадобилось 16 кг взрывчатки. Эффектное видео опубликовало МЧС.

Эффектное видео из Орши. МЧС показало, как «складывается» здание, если в нем взорвать 16 кг взрывчатки (видео)

Отметим, что взорвать объект разом нельзя: в двух метрах от него проходит теплотрасса. Чтобы ее не повредить, было принято решение действовать в три этапа. Первый мощный взрыв состоялся в начале мая, тогда спасатели заложили 26 кг взрывчатки. Финальный взрыв намечен на конец мая.

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В Орше прошел второй этап взрыва неэксплуатируемого административного здания ОАО «Завод Легмаш». Чтобы «сложить» объект, взрывотехникам понадобилось 16 кг...
 
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