«Нет смысла искать работу с кучей денег и безмерным удовольствием»: почему призвания не существует

Источник материала: ProBusiness



Анастасия Занкович. Фото из личного архива

Перед тем как бросить надоевший офис, чтобы найти дело всей жизни или уйти работать «по призванию», важно задать себе несколько вопросов. Иногда они неприятные, зато снижают риск возможных ошибок и разочарований.



Чем могут отличаться «поиск призвания», о котором много пишут и говорят сегодня в соцсетях, медиа, рекламе, и реальность? На что обратить внимание, если хочется профессионального развития, есть желание что-то поменять в карьере и жизни? Своим мнением делится профессиональный управленец и executive-коуч Анастасия Занкович .

— Инфосреда переполнена обещаниями, что, купив онлайн-курс, несколько коуч-сессий или занятий с психологом, вы найдете дело всей своей жизни, призвание. И такая находка не только сделает работу одним сплошным удовольствием, но и обеспечит вам значимые конкурентные преимущества перед теми, кто работает в той же сфере, но не по призванию.

В результате люди, которым их работа перестала приносить удовлетворение, отправляются на поиски призвания.

Насколько это имеет смысл? Давайте порассуждаем. Сегодня действительно много запросов на тему «как найти себя». И меня всегда радует, когда люди хотят расти и развиваться, когда они стремятся стать более счастливыми и испытывать больше удовлетворения от того, чем занимаются. При этом ответ, как искать свое призвание и что же это такое на самом деле, в реальной жизни не так однозначен, как кажется.

Выскажу личное мнение, которое основано на профессиональном опыте и наблюдениях. Возможно, оно поможет ответить на вопрос о призвании тем, кто ищет пути для развития карьеры.

Врожденного призвания не существует

Для начала поделюсь несколькими фактами:

1. На данный момент наука не нашла гена профессиональных способностей. Даже развитие интеллектуальных способностей в гораздо большей степени определяется средой, в которой живет и работает человек, а не наследственностью.

Кроме того, интеллект очень динамичен. Он находится в постоянном изменении, определяемом взаимодействием с коллегами, друзьями, семьей. Мозг развивается в том направлении, в котором мы его развиваем, — в направлении наших интересов. А они задаются внешней средой.



Фото с сайта depositphoto.com

2. Выбор профессионального пути часто определяется ролевыми моделями, которые мы выбираем для себя — в детстве или во взрослой жизни. На это сильно влияют родители, учителя, известные люди, персонажи книг и т.п. Например, именно по этой причине профессиональные династии — достаточно частое явление. Ребенок с рождения погружен в определенную профессиональную среду. Ее он и выбирает для себя.

То есть при рождении мозг не обладает ни профессиональными склонностями, ни специализацией, ни призванием. Все это появляется по мере того, как мы начинаем его использовать для решения задач. Ну, а дальше — что качаем, то и развивается.

Что иногда находят люди, когда ищут призвание?

Очень часто, размышляя о призвании и дальнейшей карьере, люди обращаются к тому, что интересовало с детства.

В детстве и юности, когда мозг формируется очень активно, возникает определенное направление интересов. И оно, скорее всего, останется с вами навсегда. А если оно приносило свои дивиденды в виде восхищения друзей и похвалы родителей, то и подавно. Такие воспоминания мозг не стирает. Наоборот, «быстренько» вспомнит о вашем позитивном детском опыте, как только вы начнете думать о призвании.

Но возвращение к прежним детским интересам — это приятно и не более того.

Если в детстве вы любили танцевать, печь куличи или лечить собак, и маме, друзьям это нравилось, — это еще не гарантирует профессиональный успех на выбранном поприще. Посмотрите на это с точки зрения предпринимателя или работодателя. При таком подходе в целом учтена только ваша сторона. И совсем не учтен факт, что нравиться это должно в первую очередь вашему будущему работодателю. Или, если речь идет о запуске бизнес-проекта, — потенциальному клиенту.

Причем нравиться настолько, что рынок будет готов заплатить за это.



Фото с сайта hiking.ru

«Что мне интересно?» — не самый важный вопрос

В поиске призвания, на мой взгляд, наиболее важен не вопрос «Что мне интересно?», а вопрос «Что полезного я могу дать этому миру?». Конечно, с учетом способностей, навыков и компетенций, которые развились на текущий момент и которые хочется развить в обозримом будущем.

Ибо только полезность и удовлетворение чьей-то потребности (рынка, работодателя) и конвертируется в устойчивый доход.

То есть если вы с детства любите печь куличи, это не значит, что вы готовите их настолько вкусно, чтобы они пользовались спросом. Или что у вас хватит профессионализма и опыта, чтобы открыть на высококонкурентном рынке собственный магазин готовой выпечки. Кстати, далеко не все задумываются, что печь и управлять магазином — это очень разная работа. И чтобы зарабатывать, придется заниматься управлением, а не выпечкой.

Учет потребностей того, для кого вы работаете, а также усилия — трудолюбие, упорство, развитие и обучение — гораздо важнее и эффективнее для успеха, чем то, что вы любили делать в детстве. То есть без пресловутых 10 000 часов, необходимых для обучения и развития, при любом раскладе не обойтись. Размер дохода также связан с уровнем мастерства: с ростом профессионализма появляется больше возможностей.

Когда ко мне обращаются с запросом на поиск призвания, я всегда говорю о своем отношении к хайпу, который существует вокруг этой темы. Не вижу смысла в поиске «священного грааля» — работы, которая будет приносить кучу денег и безмерное удовольствие. Да, конечно, она должна нравиться. При этом чем бы вы ни занимались — на любом месте часто нужно будет делать работу, в которой сложно найти удовольствие. Если она, например, тяжелая, требующая сильной концентрации, преодоления сопротивления или, наоборот, скучная и рутинная.

Хотите много безмерного удовольствия — найдите хобби, которое вас вдохновляет, и развивайте его параллельно с работой, обеспечивающей вас материально.

Люди, имеющие такую отдушину, гораздо более счастливы и эффективны на основной работе.



Фото с сайта zimad.com

Как реализовать себя и быть успешным

Если речь идет о призвании именно в сфере профессиональной деятельности, то подход, на мой взгляд, должен быть более рациональным, чем просто «поиск себя».

На работу мы ходим работать. Если вы задумались о смене сферы деятельности:

1. Подумайте, к чему вы хотите прийти в перспективе 3−5 лет: уровень дохода, характеристики работы с точки зрения процесса и результата, с какими людьми вам бы хотелось взаимодействовать.

2. Затем опишите вашу идеальную работу с учетом ответов:

Найдите то, к чему у вас есть устойчивый интерес

Оцените, какие склонности, таланты и навыки развились у вас к настоящему времени, решение каких задач приносит вам удовлетворение

Подумайте, что бы еще вы хотели в себе развить.

3. Найдите конкретную сферу, где это можно использовать для получения дохода и профессиональной самореализации. Для этого проанализируйте рынок и спрос на ваше предложение.

4. Дальше дело, казалось бы, за малым — составьте план изменений. Обозначьте конечную цель, разделите ее на задачи и определите конкретные действия для достижения, напишите, какие навыки и знания нужно получить, определите желаемые сроки для достижения и пр. Потом — осуществите этот план.

И именно на последнем пункте многие спотыкаются — почему-то ничего из запланированного не реализуется, шаги не делаются, изменения не внедряются. И что в результате? Человек делает ошибочный вывод: «Раз изменения не происходят, то призвание найдено неправильное». Ну, и все начинается сначала:)

Гораздо более эффективно будет проанализировать, почему вы внутренне сопротивляетесь изменениям. Ответьте на вопрос: «Почему я не сделал…» А затем я рекомендовала бы найти ресурсы для осуществления задуманного: выделить, например, час времени каждый день. И — НАЧАТЬ движение вперед. Да, хотя бы маленькими шагами, но совершать их.

Очень часто причина того, что мы составляем план изменений, но не реализуем его, в том, что мы явно переоцениваем свою открытость новому. И недооцениваем силу привычки и автоматизмов, инертность. А также — давайте будем откровенными — собственный страх перемен. Часто работать нужно именно с этим, а не с бесконечными поисками призвания.

Вывод

Важно быть готовым к работе со своими ожиданиями и задавать себе правильные вопросы. И уже после этого начинать изменения, составив план. Процесс изменений можно пройти самостоятельно, а можно обратиться к профессионалу. Он поможет понять, что с вами происходит, и найти ресурс, чтобы «вытолкнуть» ваши действия в сторону желаемой цели.

В любом случае я рекомендовала бы не тратить впустую время и деньги в ожидании, что вы обратитесь к специалисту, он проделает с вами определенные манипуляции, и благодаря этому вы без усилий станете богатым и счастливым. Чтобы получить результат, придется усердно поработать самому.

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