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Пилоту предложили посадить самолет в Минске власти Беларуси
Источник материала: Партизан
Сажать самолет в Минске - не было решением экипажа, хотя ранее так утверждало госТВ.
фото носит иллюстративный характер
Департамент по авиации Минтранса Беларуси опубликовал расшифровку переговоров Минска и пилотов перехваченного рейса Ryanair, на котором летел экс-главред NEXTA Роман Протасевич.
Из нее следует, что решение посадить самолет в Минске рекомендовали власти Беларуси. Ранее белорусское госТВ показывало в эфире те же переговоры, но поменяло местами реплики диспетчера и пилота. Так создавалось впечатление, что сажать самолет в Минске изначально решил экипаж.
При этом в ту минуту, когда экипажу поступило сообщение диспетчера о «бомбе», ближайшими аэропортами для рейса были Брест, Гродно и Минск. Но уже в момент, когда экипаж подал сигнал тревоги, ближайшим аэропортом стал Вильнюс. О перехвате самолета истребителем в переговорах не сообщается, при этом Ryanair еще не обнародовали свою версию переговоров.
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Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день, это RYR 1TZ (борт Ryanair — ред.), эшелон полета 390 приближаемся к SOMAT (точка входа в воздушное пространство Минского района полетной информации — ред.)
Диспетчер: 09:29:04 RYR 1TZ, это центр управления в Минске, добрый день, видим вас на радаре.
Диспетчер: 09:30:49 RYR 1TZ, это Минск
Пилот: Да, продолжайте.
Диспетчер: RYR 1TZ, сообщаю вам — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту заложена бомба, ее могут активировать над Вильнюсом.
Пилот: Это 1TZ. Подождите
Пилот: 09:31:17: Окей, это RYR 1TZ. Повторите сообщение.
Диспетчер: RYR 1TZ, я повторяю — у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу могут активировать над Вильнюсом.
Пилот: Принято. Ждите
Диспетчер: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (индекса ИКАО аэропорта Минска — ред.).
Карта с данными FlightRadar о передвижениях рейса Ryanair. В момент, когда экипаж подал сигнал бедствия, Вильнюс был ближе для посадки. Инфографика: «Новая газета»
Пилот: Окей…это…понял. Дайте нам альтернативный вариант, пожалуйста.
Пилот:09:32:59: Это RYR 1TZ
Диспетчер: RYR 1TZ
Пилот: Бомба…прямое сообщение, откуда оно пришло? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.
Диспетчер: 09:33:42: RYR 1TZ
Пилот: Продолжайте.
Диспетчер: RYR 1TZ, служба безопасности аэропорта сообщила нам, что получила E-mail.
Пилот: Вас понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?
Диспетчер: RYR 1TZ, это письмо прислали в несколько аэропортов.
Пилот: Вас понял, подождите
Пилот: 09:34:49: Это RYR 1TZ.
Диспетчер: RYR 1TZ.
Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту для (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).
Диспетчер: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.
Пилот: Нам просто нужно согласовать процедуру с компанией, если для этого есть частота (неразборчиво).
Диспетчер: Вам нужна рабочая частота RYR (код ИКАО компании Ryanair — ред.)?
Пилот: Да, все так, 1TZ.
Диспетчер: Подождите, пожалуйста.
Диспетчер: RYR 1TZ, подождите, пожалуйста.
Пилот: Жду.
Пилот: 09:39:30: Это RYR 1TZ, есть информация?
Диспетчер: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.
Пилот: Не могли бы вы повторить, что в какой аэропорт надо? Что власти…(неразборчиво), чтобы развернуться…
Диспетчер: RYR 1TZ, слышу вас «на троечку», повторите, пожалуйста.
Пилот:09:39:57: Это RYR 1TZ .
Диспетчер: RYR 1TZ, продолжайте.
Пилот: Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам развернуться?
Диспетчер: RYR 1TZ, принял, подождите, пожалуйста.
Пилот: Хорошо, я даю вам (неразборчиво). Можете еще раз назвать код IATA аэропорта, к которому власти рекомендовали нам развернуться?
Диспетчер: RYR1TZ, ждите.
Пилот: Жду, принял.
Диспетчер: 09:41:00: RYR 1TZ.
Пилот: Продолжайте.
Диспетчер: Код IATA — MSQ (Минск — ред.).
Пилот: Повторите, пожалуйста.
Диспетчер: Код IATA — MSQ.
Пилот: MSQ, спасибо.
Пилот: 09:41:58: RYR 1TZ. Повторите, откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск? Откуда она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?
Диспетчер: RYR 1TZ, это наши рекомендации*.
*ВАЖНО
Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» привел этот фрагмент переговоров в эфире, поменяв местами атрибуцию диспетчера и пилота. В итоге отрывок выглядел так, будто диспетчер спрашивает, кто принял решение посадить самолет в Минске, а пилот якобы ответил, что это «рекомендация» самого экипажа.
Диспетчер: Это наши рекомендации
Пилот: Повторите, пожалуйста
Диспетчер: Это наши рекомендации
Пилот: (неразборчиво)
Пилот: Вы говорите, что это ваши рекомендации?
Диспетчер: Чарли-Чарли (подтверждаю — ред.)
Диспетчер: 09.42.49: у нас есть частота службы наземного сервиса Вильнюса 131.750
Пилот: 131.75. Мы связались… (неразборчиво)
Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.
Пилот: Радар
Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.
Пилот: Мне нужен ответ: какой код (неразборчиво)? Зеленый, желтый или красный?
Диспетчер: оставайтесь на линии
Диспетчер: 09:45:09 Говорят, код красный.
Пилот: Вас понял, в таком случае мы запрашиваем сохранить нынешнюю позицию.
Диспетчер: Понял, сохраняйте текущую позицию, сохраняйте эшелон FL390, развороты по собственному усмотрению.
Пилот: Окей, сохраняем нашу текущую позицию и эшелон FL390
Пилот: 09:47:12 Мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (код сигнала бедствия — ред.). Мы планируем перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Диспетчер: Сигнал бедствия, принято. Ожидайте.
Пилот: Ожидаем.
Пилот: 09:48:10 Запрашиваем снижение до 10000 футов.
Диспетчер: Снижение FL100
Пилот: Снижение (неразборчиво)
Диспетчер: С текущей позиции путь свободен до аэропорта Минска, код KOLOS: Кило, Оскар, Лима, Оскар, Сьерра.
Пилот: Прямо до KOLOS.
Диспетчер: 09:50:15: Как поняли?
Пилот: Понял.
Диспетчер: Принято.
Диспетчер: 09:50:24: Вам нужна какая-то информация об аэродроме или погоде?
Пилот: Мы можем (неразборчиво) данные из службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS, этого достаточно.
Диспетчер: Вам нужна частота ATIS?
Пилот: У нас есть: 128.850,
Диспетчер: RYR 1TZ
Пилот: Продолжайте.
Диспетчер: Код аэропорта KOLOS, прибытие 2Н, RW ( значение метеорологической видимости на ВПП — ред.) — 31R. Сообщите, если нужны векторы.
Пилот: Окей, KOLOS … сообщите, пожалуйста (неразборчиво)
Диспетчер: KOLOS прибытие 2H
Пилот: KOLOS прибытие 2H, RW —31R,
Диспетчер: Частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома ATIS — 128.850
Пилот: 28.85.
Диспетчер: 09:52:29: Сообщите о числе пассажиров на борту и если есть опасные грузы.
Пилот: Опасных грузов нет. Оставайтесь на линии, нам нужно 130, чтобы избежать…
Пилот: 09:53:00 Поворачиваем на 130, чтобы избежать…
Диспетчер: Вас понял, курс на 130, сообщайте о погоде.
Пилот: Выполняю
Пилот: 09:54:45: На борту 133 человека
Диспетчер: На борту 133 человека, принято, спасибо
Диспетчер: 09:55:33 Когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.
Пилот: 09:56:48: Запрашиваю снижение 9000 футов.
Диспетчер: Снижение 9000 футов
Диспетчер: 09:57:12: Теперь контактируйте с «Минск». «Подход» — частота 125.9
Пилот: 125.9
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Сажать самолет в Минске - не было решением экипажа, хотя ранее так утверждало госТВ.
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