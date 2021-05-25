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Что снова пошло не так? Лукашенко выступит со своим заявлением в среду
Источник материала: Партизан
Накануне сообщалось, что Лукашенко выступит с заявлением "по поводу всего происходящего" сегодня.
Однако, по официальной версии, парламентарии обратились к нему с просьбой о встрече завтра.
И Лукашенко внял просьбам. На этот раз его выступление ожидается в среду, 26 мая, о чем сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
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Накануне сообщалось, что Лукашенко выступит с заявлением "по поводу всего происходящего" сегодня.
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