Что снова пошло не так? Лукашенко выступит со своим заявлением в среду





Однако, по официальной версии, парламентарии обратились к нему с просьбой о встрече завтра.





И Лукашенко внял просьбам. На этот раз его выступление ожидается в среду, 26 мая, о чем сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.



