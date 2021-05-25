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Фото: РИА Новости

«На встречу будут приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, учёные, блогеры», — заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заявление Лукашенко об инциденте с самолётом Ryanair перенесено на 26 мая Для этого он прибудет в Национальное собрание Беларуси.

выступит в национальном парламенте в среду. Об этом заявила председатель Совета Республики, передаёт госагентство БЕЛТА.