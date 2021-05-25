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Заявление Лукашенко об инциденте с самолётом Ryanair перенесено на 26 мая
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко выступит в национальном парламенте в среду. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передаёт госагентство БЕЛТА.
«На встречу будут приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, учёные, блогеры», — заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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