Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба

«Для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? – говорил Воланд в романе «Мастер и Маргарита». – И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике».

«Я собиралась на съемки, – плачет звезда. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом стилете (тонкий и весьма неустойчивый металлический стержень-каблук – Прим. ред.) и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, «дыша духами и туманами», как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз».

«Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген, – рассказала Кравец. – Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло – я легко отделалась, разбившись не насмерть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец Этот воскресный день Аленушка запомнит надолго.

мудрый Михаил Булгаков был всегда среди самых любимых писателей. И его правоту можно снова оценить, если узнать, какая беда случилась со светской львицей....Этот воскресный день Аленушка запомнит надолго.Если помнить, что рост у Алены модельный, легко понять, что падением было серьезным.На крик и грохот сбежалась прислуга. Алена лежала без чувств и казалось, что она отдала богу душу. Приехавшая скорая констатировала сотрясение мозга и вывих ключицы.