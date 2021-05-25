Источник материала: UDF



Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости

«Если им нужен был этот товарищ, Протасевич, - что, трудно этого молокососа где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе, тихо, спокойненько, упакуйте, увезите. Вы целый самолет сажаете - конечно, это людей возмущает. Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку?» - сказал Владимир Жириновский 25 мая во время пресс-конференции в Москве.

«Люди боятся. Поэтому есть специальные службы. Это ж не разведчик, не Штирлиц какой-то. Это мальчишка, хулиган, и вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать», - сказал лидер ЛДПР.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский осудил действия белорусских властей: «Что, трудно этого молокососа где-то выкрасть?» По словам российского политика, принудительно сажать самолет из-за Протасевича не стоило.

По мнению политика,заслуживает уголовного наказания, однако посадку самолета в Минске это не оправдывает.