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Жириновский осудил действия белорусских властей: «Что, трудно этого молокососа где-то выкрасть?»

25.05.2021 15:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жириновский осудил действия белорусских властей: «Что, трудно этого молокососа где-то выкрасть?»
Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что ради ареста создателя признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича не стоило принудительно сажать в Минске самолет RyanAir.

«Если им нужен был этот товарищ, Протасевич, - что, трудно этого молокососа где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе, тихо, спокойненько, упакуйте, увезите. Вы целый самолет сажаете - конечно, это людей возмущает. Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку?» - сказал Владимир Жириновский 25 мая во время пресс-конференции в Москве.


По мнению политика, Роман Протасевич заслуживает уголовного наказания, однако посадку самолета в Минске это не оправдывает.

«Люди боятся. Поэтому есть специальные службы. Это ж не разведчик, не Штирлиц какой-то. Это мальчишка, хулиган, и вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать», - сказал лидер ЛДПР.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам российского политика, принудительно сажать самолет из-за Протасевича не стоило.
 
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