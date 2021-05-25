Видеофакт: разлив нефтепродуктов в море произошел в Туапсе

Источник материала: Sputnik Беларусь

На расстоянии около 800 метров от берега Туапсе в Черном море был обнаружен новый разлив нефтесодержащей жидкости. В городе введен режим повышенной готовности. На месте разлива нефтепродуктов сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации последствий происшествия. В ведомстве также сообщают, что на береговой линии четырех участков работает опергруппа регионального главка спасательной службы.

Росприроднадзор взял пробы на проведение анализов превышения вредных веществ в воде и грунте. Известно, что в воздухе их концентрация не превышена.

Всего в работе задействованы 75 человек и 22 единицы техники. Как сообщил глава района Виталий Мазнинов, нефтемусоросборщики собрали уже более 400 литров поглощающих материалов. Оперштаб Кубани уточняет, что разлив нефтепродуктов локализован.

Сообщается, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Были найдены два места слабого вытекания нефтепродуктов. Первое обнаруженное пятно обработали сорбентом и ликвидировали. Посредством беспилотников ведется мониторинг акватории загрязненных участков.

По факту происшествия прокуратура Краснодарского края и СК организовали проверку.