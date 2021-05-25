Экспортно-кредитное агентство Швеции не будет сотрудничать с белорусскими компаниями

Источник материала: Салiдарнасць

Шведское агентство по экспортным кредитам EKN решило отказаться от участия в двух проектах с Беларусью.

Напомним, EKN выступило гарантом многомиллионной сделки между фирмой Siemens Energy AB и госпредприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго». После обвинений в сотрудничестве с белорусским режимом реализация проекта, общая стоимость которого оценивается в $500 млн, была заморожена до дальнейшего разбирательства.

Недавно, после поставки шведской компанией турбины для Новополоцкой ТЭЦ, скандал получил продолжение . Журналисты шведского телеканала TV4 в ходе расследования выяснили, что в подписании контракта принимала участие посол Швеции в Беларуси.

В посольстве, со своей стороны, пояснили, что как визиты посла в компанию, так и подписание контрактов с двумя белорусскими энергетическими компаниями произошли еще в 2019 году. С июня 2020 года, говорится в официальном заявлении посольства, активная работа по развитию торговых отношений между Швецией и Беларусью была прекращена, а озвученная белорусской оппозицией критика контрактов «поступила в том числе в МИД Швеции и была передана в компетентный государственный орган ».