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«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Источник материала: Onliner
Правила безопасности, конечно, созданы специалистами, цель которых — минимизировать возможный вред человеку и снизить вероятность судебных исков от пострадавших. Так что выполнять их нужно как минимум ради собственной безопасности. Однако встречаются ситуации, когда рабочие (и не только они) игнорируют «написанные кровью» правила.
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