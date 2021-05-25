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«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства

25.05.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Правила безопасности, конечно, созданы специалистами, цель которых — минимизировать возможный вред человеку и снизить вероятность судебных исков от пострадавших. Так что выполнять их нужно как минимум ради собственной безопасности. Однако встречаются ситуации, когда рабочие (и не только они) игнорируют «написанные кровью» правила.

В очередной подборке Boredpanda — примеры таких ситуаций (никогда так не делайте).

«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Все честно: и предупреждение о необходимости носить защиту, и последствия. Причем написано так, что придется дважды подумать, прежде чем игнорировать правила
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Все в полной безопасности. Никто не сорвется, это точно
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Отличное место для курилки
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
А были времена, когда всем было все равно
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Технологии будущего
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Выглядит надежно. Хороший тетрис
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Главное, чтобы Барби с Кеном не навернулись. Хотя конкурсы интересные...
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Классика жанра. А могли кирпичом заложить
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Алё, электрик? У меня тут замыкание!
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
То ли вывел погулять, то ли прораб
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Милый, давай поиграем в поезд? Можно ехать только прямо или по большой дуге
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
«Безопасность обеспечена?» — «Да, я все заземлил!»
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Соблюдайте правила! Если облажались по полной — звоните по номерам...
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Ну а как еще добраться?!
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
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«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
Похоже на стоп-кадр из старого фильма ужасов про демонов: сейчас должно случиться что-то «неожиданное»
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
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«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства
В случае пожара дуй в свисток!
«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства

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Правила безопасности, конечно, созданы специалистами, цель которых — минимизировать возможный вред человеку и снизить вероятность судебных исков от...
 
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