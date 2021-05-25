«Правила безопасности придумали слабаки», и вот доказательства

Источник материала: Onliner

Правила безопасности, конечно, созданы специалистами, цель которых — минимизировать возможный вред человеку и снизить вероятность судебных исков от пострадавших. Так что выполнять их нужно как минимум ради собственной безопасности. Однако встречаются ситуации, когда рабочие (и не только они) игнорируют «написанные кровью» правила.

В очередной подборке Boredpanda — примеры таких ситуаций (никогда так не делайте).



Все честно: и предупреждение о необходимости носить защиту, и последствия. Причем написано так, что придется дважды подумать, прежде чем игнорировать правила



Все в полной безопасности. Никто не сорвется, это точно



Отличное место для курилки



А были времена, когда всем было все равно



Технологии будущего



Выглядит надежно. Хороший тетрис



Главное, чтобы Барби с Кеном не навернулись. Хотя конкурсы интересные...



Классика жанра. А могли кирпичом заложить



Алё, электрик? У меня тут замыкание!



То ли вывел погулять, то ли прораб



Милый, давай поиграем в поезд? Можно ехать только прямо или по большой дуге



«Безопасность обеспечена?» — «Да, я все заземлил!»



Соблюдайте правила! Если облажались по полной — звоните по номерам...



Ну а как еще добраться?!



Знакомо каждому «дизелисту»



Похоже на стоп-кадр из старого фильма ужасов про демонов: сейчас должно случиться что-то «неожиданное»



Да все нормально, я очки надел!



В случае пожара дуй в свисток!



