Автомобиль врезался в переход станции метро «Московская». Появилось видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner Авария на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка в Минске. Участвовали два Volkswagen: один от удара отбросило в конструкцию подземного пешеходного перехода, другой развернуло на проезжей части.

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Читатель прислал корреспонденту Onliner видео, на которое попал момент столкновения двух Volkswagen.

Обстоятельства произошедшей аварии корреспонденту Onliner сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

— Водитель Volkswagen Jetta двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Филимонова. При включении разрешающего сигнала светофора он не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, водитель которого завершала движение через перекресток, — рассказала Ирина Кавецкая.

В ДТП никто не пострадал.

В Госавтоинспекции напомнили, что при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги (п. 107 ПДД).

— Кто откуда ехал, непонятно — с учетом того, как их затем вертело. Обе машины достаточно сильно разбиты, в обеих сработали подушки безопасности. А вот водители, предварительно, серьезно не пострадали. За рулем темного авто был мужчина, а светлого — женщина. Приезжала скорая, ну либо остановилась бригада, случайно проезжавшая мимо. Врачи осмотрели участников ДТП, но помощь никому не понадобилась, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, находящийся на месте происшествия.

Прибыли сотрудники ГАИ, началось оформление. В районе места аварии на проспекте Независимости образовался затор в обе стороны, и вечерний час пик может только усугубить ситуацию. По состоянию на 17:30 сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 6-балльных пробках в городе.





























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