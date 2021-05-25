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Дмитрий Песков: Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам

25.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Песков: Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам

Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Также Дмитрий Песков назвал поспешным решение Евросоюза принять рекомендации для авиакомпаний по обходу воздушного пространства Беларуси. Оно у Москвы вызывает сожаление.

Представитель Кремля убежден, что Евросоюз мог бы объективно провести разбирательство по инциденту с самолетом, прежде чем выступать с рекомендациями об ограничении на использование воздушного пространства Беларуси.

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Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  Также Дмитрий Песков назвал поспешным решение Евросоюза принять рекомендации...
 
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