Дмитрий Песков: Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолётом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам

Источник материала: ОНТ

Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков назвал поспешным решение Евросоюза принять рекомендации для авиакомпаний по обходу воздушного пространства Беларуси. Оно у Москвы вызывает сожаление.

Представитель Кремля убежден, что Евросоюз мог бы объективно провести разбирательство по инциденту с самолетом, прежде чем выступать с рекомендациями об ограничении на использование воздушного пространства Беларуси.

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