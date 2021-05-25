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С 25 мая ГАИ будет наказывать водителей за не включенные фары

25.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 25 мая ГАИ будет наказывать водителей за не включенные фары

В рамках специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» а также в преддверии школьных летних каникул Госавтоинспекция начинает ежедневные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей. Мероприятие затронет и непосредственно водителей, которые на время проведения акции будут обязаны ездить с включенным ближним светом. Об этом сообщает БЕЛТА.

В рамках акции сотрудники ГАИ будут проводить профилактические беседы в школах. Акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, а также повысить уровень ответственности родителей и водителей.

Профилактическая акция затронет и непосредственно водителей. Так, особое внимание Госавтоинспекций будет уделять соблюдению скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Также в дни проведения акции (с 25 мая по 5 июня) автомобили в светлое время суток будут обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Несоблюдение этого правила, как отметили в ГАИ, будет наказываться в соответствии с положениями ч.3 ст. 18.13 Кодекса об Административных правонарушениях. Ответственность за нарушения будет выражается в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин.

Фото: БЕЛТА

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В рамках специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» а также в преддверии школьных летних каникул Госавтоинспекция начинает ежедневные...
 
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