Магнитная буря ожидается 25-26 мая – мощные вспышки отмечены на Солнце

Источник материала: ОНТ

Крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности зафиксирован на Солнце в течение последних нескольких дней, сообщается на сайте tesis.lebedev.ru .

Ученые зарегистрировали на звезде 17 вспышек, часть которых сопровождалась мощными выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.

Согласно расчётам, выброшенные солнечные массы соприкоснутся с Землёй 25 мая около 22:00 мск. Это вызовет возмущения магнитного поля. Однако самое плотное ядро солнечного вещества достигнет нашей планеты 26 мая около 4:00 мск. В это время прогнозируются первые магнитные бури длительностью от 3 до 6 часов. До конца дня, 27 мая, возмущённое состояние магнитного поля может сохраниться.

Исследователи отмечают, что интенсивность некоторых выбросов солнечного вещества достигла предпоследнего уровня – М. Но выброшенные солнечные массы заденут Землю по касательной, своей периферийной частью. Это смягчит силу удара, и мощность магнитной бури не превысит 2-го уровня по 5-балльной шкале.

Фото: НАСА

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