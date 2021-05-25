Глава Международной Федерации хоккея выступил с критикой действий латвийских властей

Источник материала: ОНТ

Глава Международной Федерации хоккея отметил, что действия латвийских властей не приемлемы.





Рене Фазель заявил, что на арене не будут менять флаги.

И попросят убрать символы чемпионата мира и Международной Федерации хоккея с тех позиций, где в Риге поменяли флаги.

А на требование Фазеля – вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место – мэр Риги сообщил, что снимает флаги Международной федерации хоккея.

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