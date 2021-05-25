|
Глава Международной Федерации хоккея выступил с критикой действий латвийских властей
Источник материала: ОНТ
Глава Международной Федерации хоккея отметил, что действия латвийских властей не приемлемы.
Рене Фазель заявил, что на арене не будут менять флаги.
И попросят убрать символы чемпионата мира и Международной Федерации хоккея с тех позиций, где в Риге поменяли флаги.
А на требование Фазеля – вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место – мэр Риги сообщил, что снимает флаги Международной федерации хоккея.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Международной Федерации хоккея отметил, что действия латвийских властей не приемлемы. Рене Фазель заявил, что на арене не будут менять флаги. И попросят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)