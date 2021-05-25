Дедушка в Москве вывел на прогулку своего кота и начал качать его на качели. Видео до слёз рассмешило Сеть

Источник материала: ОНТ

В TikTok появилось видео того, как пожилой мужчина раскачивает своего кота на качели. Ролик стал вирусным в соцсети.

На видео пожилой мужчина ведёт на поводке своего кота, а тот самостоятельно залазит на качели. Дедуля, оглядываясь, начинает раскачивать своего питомца. А кот не спрыгивает и крепко держится за сидение.

Видео набрало больше миллиона просмотров и 300 тысяч лайков.

Комментаторы не смогли сдержать шутки по этому поводу: «Кот-каскадёр», «Куклачёв, что ли?», «Как скучно живёт мой кот», «Когда внучат всё нет и нет».

Видео: @said_xxl

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