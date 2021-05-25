Эйсмонт: Лукашенко принял предложение парламентариев об обсуждении внесения поправок в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии о проведении встречи для обсуждения поправок в Конституцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Наталью Эйсмонт.

Эйсмонт также сообщила, что Глава государства завтра выступит по этому поводу с заявлением в Овальном зале белорусского парламента.

Фото: БЕЛТА

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