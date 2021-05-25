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Эйсмонт: Лукашенко принял предложение парламентариев об обсуждении внесения поправок в Конституцию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии о проведении встречи для обсуждения поправок в Конституцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Наталью Эйсмонт.
Эйсмонт также сообщила, что Глава государства завтра выступит по этому поводу с заявлением в Овальном зале белорусского парламента.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии о проведении встречи для обсуждения поправок в...
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