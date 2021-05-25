Терминалы для покупки поездок на бесконтактные смарт-карты появятся на остановках в Минске

Источник материала: ОНТ

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На остановках общественного транспорта в Минске появятся терминалы для активации бесконтактных смарт-карт (БКС). С помощью этих терминалов пассажиры столичного транспорта смогут приобретать безлимитные или разовые билеты для проезда на общественном транспорте. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГП «Минсктранс» Елену Громыко сообщает БЕЛТА.

Как отметила Громыко, всего в городе появятся 102 подобных терминала. При этом уже установлены 99 аппаратов. Пресс-секретарь также рассказала о порядке приобретения поездок через подобный терминал. Пассажирам будет необходимо зайти на официальный сайт «Минсктранса», где им нужно будет перейти в окно «Оплата проезда», выбрать графу «Пополнение БСК через ЕРИП», пройти регистрацию и привязать к созданному профилю бесконтактную смарт-карту.

После того, как пользователь выберет нужный ему тариф, оплата будет производиться через ЕРИП. При этом информация о расчете будет актуальна в течение 30 дней – за этот срок карту нужно будет приложить к одному из аппаратов активации, после чего доступ к поездкам будет открыт.

Узнать, на каких остановках установлены терминалы, можно тут .

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