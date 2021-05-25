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70-летняя модель раскрыла свои секреты привлекательности и молодости

25.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

70-летняя модель раскрыла свои секреты привлекательности и молодости

70-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своей привлекательности и бодрости в пожилом возрасте, пишет Daily Mail.

Джен Тейлор-Стронг живет в Лондоне и работает моделью. По ее словам, «вернуть» молодость ей помогли ощущения при занятиях экстремальными видами спорта.

Чтобы кожа выглядела моложе, британка регулярно наносит SPF-крем, закрывает лицо шляпой. Для заряда бодрости она принимает витамин D и периодически пользуется услугами косметолога.

Также, по словам Тейлор-Стронг, привлекательнее её делает подобранный по возрасту макияж. Ещё одним секретом является тщательное очищение кожи лица.

Фото: Daily Mail

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70-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своей привлекательности и бодрости в пожилом возрасте, пишет Daily Mail. Джен Тейлор-Стронг живет в Лондоне и...
 
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