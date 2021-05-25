Белорусские теннисисты сыграли в квалификации Открытого чемпионата Франции

Источник материала: ОНТ

Ольга Говорцова преодолела первый круг, обыграв теннисистку из Южной Кореи – Хан На-Лэ – 6:3, 6:3. В следующем матче Говорцова встретится с хорваткой Яной Фетт.

Илья Ивашко на Ролан Гаррос уже точно не выступит. Он проиграл в стартовом круге квалификации россиянину Андрею Кузнецову — 6:4, 7:6 и выбыл из борьбы.

Открытый чемпионат Франции – один из четырех турниров серии «Большого шлема». Турнир пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram