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В США рядом со школой разбился военный самолёт
Источник материала: ОНТ
Авиакатастрофа произошла почти сразу после вылета воздушного судна с авиабазы ВВС.
Самолёт упал недалеко от учебного заведения в Лас-Вегасе. Школьников экстренно эвакуировали.
В результате происшествия погиб пилот. Известно, что разбившийся самолёт – истребитель французского производства.
На месте продолжают работать спасатели. Причина катастрофы выясняется.
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Авиакатастрофа произошла почти сразу после вылета воздушного судна с авиабазы ВВС. Самолёт упал недалеко от учебного заведения в Лас-Вегасе. Школьников экстренно...
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