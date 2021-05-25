Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом в Риге

Источник материала: ОНТ

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Беларуси в Риге.





Заявление в связи с инцидентом в Латвии депутаты приняли на заседании Палаты представителей.

В документе говорится, что эта акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к нашей стране. Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права.

Так же депутаты требуют от политического руководства Латвии принятия мер по недопущению поддержки действий, которые направлены на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Возмущены действиями латвийских чиновников в отношении государственного флага Республики Беларусь. Эти действия недопустимы, и они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих государствах. Сегодня можно с уверенностью говорить, что помимо известных граждан с пониженной социальной ответственностью в Европе появляется всё больше и больше с пониженной политической ответственностью».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Кто имеет право своими лапами трогать государственную символику страны? У чужой бажніцы свечку не папраўляюць. Это наше государство, это наша внутренняя ситуация, и не вам решать, какие флаги должны находиться на флагштоке белорусском. Белорусский народ решает! Не лезьте не в свое дело. Сидите в своей суверенной стране и сами решайте то, что вам надо, а. мы сами разберемся».

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Конечно, тяжелее всего нашим спортсменам, которые должны выходить на игры и это беспрецедентное давление. Нельзя спорт переводить в политику – каждая страна имеет свои государственные символы. Есть норма международного права, ими нельзя пренебрегать, какие бы отношения ни были. Это общепризнанный выбранный народно государственный флаг Республики Беларусь. За него люди отдают жизнь, в том числе недавно два лётчика самоотверженно, они могли катапультироваться, но они увели самолёт в этот маленький пятак земли, где не было людей, чтобы сохранить им жизнь. Мы не должны оставить это просто так».

Тем временем белорусов поддерживают из самых разных уголков планеты. Сегодня фотографии с государственной символикой Беларуси пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты альпинисты доставили флаг Беларуси, Знамя победы и землю с Кургана славы.

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